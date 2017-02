Unghie magiche: unicorn horn nails

Se il trend ispirato all’incantevole mondo magico degli unicorni per capelli coloratissimi ed eyeliner a forma di corni non vi basta, allora dovete per forza dare un’occhiata ad una nuova manicure ispirata proprio a questa moda chiamata: unicorn horn nails.Come vedete dalle foto di seguito i colori spaziano soprattutto su nuances pastello spesso ad effetto marble. Queste unghie sono anche arricchite con applicazioni 3D che spaziano da simil Swarovski a brillantini più piccoli fino micro stelline da incollarci sopra per rendere le unghie più scintillanti e quasi…magiche!

Questa ad esempio viene realizzata usando uno smalto azzurrino di base con strisce specchiate su mignolo, medio e pollice mentre sulle altre due dita viene disegnato il muso di un vero e proprio unicorno mentre sull’altro un’unghia completamente bianca con delle forme in rilievo che ricordano proprio la texture del corno.

Ma non è detto che si debbano usare solo colori ispirati all’arcobaleno. Ci si può infatti ispirare a questo trend pur con uno stile più glam. Per esempio queste nail art di seguito sono realizzate con smalti nude di base sul color carne o avorio e poi su un’unghia si possono aggiungere dei glitter oro mentre su un’altra la forma di un corno su un color bianco leggermente satinato. Il risultato finale, strano ma vero, è molto elegante!

A voi piace questo trend? Cosa ne pensate di queste unicorn horn nails?