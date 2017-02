Nail art primavera 2017: la guida ufficiale ai trend di stagione

Sei alla ricerca di tutti i trend del momento in fatto di unghie? Vorresti sapere quali saranno i colori, le texture e le fantasie tipiche per la tua nail art primavera 2017? No worries, sono qui!

Oggi ti mostrerò una gallery con le principali tendenze primaverili in fatto di unghie, andiamo?

Il colore più alla moda per la nail art primavera 2017 sarà in assoluto il verde. Il greenerì ha conquistato tutti: dalla moda ai capelli ed ora è arrivato anche alle unghie.

Fai attenzione, non si abbina bene.

Le geometrie saranno, di nuovo, le regine incontrastate per la manicure nel 2017. Il trend del momento si fa chiamare sideways french, si tratta di geometrie circolari.

Ne esistono di diversi generi, il trend del momento le vuole con le lunette esterne all’unghie e in colori pop.

Le unghie metalliche sono il vero trend del 2017. Hanno conquistato tutti durante l’inverno e si riproporranno anche in estate e in primavera.

Qui trovi una gallery di unghie a specchio e il tutorial ufficiale.

Le unghie nude sono da sempre e per sempre al top delle classifiche. Stanno bene a tutte e su ogni lunghezza e.. sono semplicissime da curare.

Ecco qui una gallery di unghie nude.

Che ne dici? Ne hai abbastanza qui trovi la gallery di tutte le unghie moda 2017 con tantissime news che non hai ancora visto.

Alla prossima!