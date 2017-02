Unghie carnevale: 5 nail art (facilissime) da realizzare

Poca voglia di mascherarvi, ma tanta voglia di giocare con i dettagli? E allora perché non concedersi una manicure divertente: questo carnevale mascherate a festa le vostre unghie con una delle 5 nail art che ho scovato per voi su Pinterest.

1) Arlecchino Glam

Una nail art coloratissima, ma allo stesso tempo glam e minimal: come un moderno Arlecchino dipingete le vostre unghie carnevale di tanti colori accesi e brillanti. Realizzarla è davvero semplice.

COME SI FA: scegliete 3 unghie su cui stendere uno smalto rosso brillante. Sulle restanti unghie applicate uno strato di base trasparente. Con l’aiuto di un dotter a punta fina realizzate tanti piccoli cerchi multicolore. Potete scegliere le tonalità che preferite, l’importante è che siano allegre e vitaminiche!

2) Sweeteness -à-porter

Un modo speciale e non convenzionale di decorare le unghie carnevale: una manicure dolce, dolce e al profumo di cupcake! Per ricrearla è necessaria un po’ di manualità e tanta pazienza, ma vi svelo alcuni trucchi perché l’impresa diventi più semplice.

COME FARE: iniziate creando i cestini dei vostri cupcake: realizzate un rettangolo alla base dell’unghia. Per realizzare le mini righe di una tonalità più chiara, non serve avere uno smalto apposito, basta mischiare al colore scelto qualche goccia di smalto bianco gesso. È il momento di creare le nuvole bianche dei nostri cupcake: usate un pennello largo che vi aiuterà a non sbagliare, ora create 5 piccole gobbe da riempire. Applicate con l’aiuto di un dotter le piccole applicazioni colorate. Infine, fissatele con uno strato di top coat lucido.

3) A kind og Magic!

Le più romantiche adoreranno questa nail art: colori pastello, le atmosfere dei cartoon e un po’ di magia! Si realizza in pochissimi tempo con l’aiuto segreto di uno strumento davvero non convenzionale: qualche striscia di scotch!!

COME FARE: stendete su 3 unghie 3 colori pastello, delicati e vivaci: il verde Tiffany non può proprio mancare! Sulle restanti 2 unghie iniziate realizzando un arcobaleno multicolore. Per realizzare righe precise aiutatevi con qualche strisciolina di scotch. Completate la vostre unghie carnevale con una piccola nuvoletta da ricreare con dello smalto bianco gesso ultra shine. Potete utilizzare un piccolo pennellino per nail art perché il risultato sia impeccabile.

4) Regina di Cuori

Una manicure red&black con qualche piccola decorazione tutta ispirata alla cattivissima regina di cuori della fiaba più amata di sempre: Alice in Wonderland! Questa nail art è perfetta per le mano esperte specialmente se si utilizzano pratici stencil.

COME FARE: potete scegliere voi come differenziare le unghie, l’importante è che i colori dominanti siano il rosso e il nero. Per dividere l’unghia in sezioni aiutatevi con dello scotch, potete crearne 4 o anche solamente 2. Infine per la realizzazione dei semi delle carte, aiutatevi con stencil per nail art, a forma di cuore o quadri.

5) Meow Love

Volete realizzare delle unghie carnevale delicate e discrete e amate i gatti? Allora questa è la nail art che fa per voi! Il colore predominante è il rosa cipria e ogni unghia è dolcemente animata da un gattino stilizzato. Ma, sappiate, che realizzarla non è semplicissimo. SOLO PER LE PIU’ ESPERTE!

COME FARE: stendete uno strato di smalto rosa cipria su ogni unghia. Con l’aiuto di un pennellino a punta sottilissima realizzate il muso di un gatto su 2 unghie. Sulle altre 3 unghie vi basterà creare una piccola orma aiutandovi con un dotter.

Pronte a provarci?