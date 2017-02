Manicure nei toni del rosso, del nero oppure nude: quando le star arrivano sul red carpet, oltre a sfoggiare abiti importanti o improbabili, non lasciano nulla al caso, neanche le unghie, che vengono poi imitate da tutte noi fan. Alcune hanno “osato” proporre unghie a specchio argentate oppure gold, come Beyoncé sul tappeto degli ultimi Video Music Award: d’altronde, lei è la regina incontrastata della musica e tutto può. Vediamo che smalti sono più di tendenza tra le vip, per prendere ispirazione a seconda del nostro gusto.

Pastelli e gioielli

Quando una star sfila davanti ai fotografi deve pensare a molte cose: la prima è a venire bene in tutte le fotografie; la seconda è l’abito da valorizzare; la terza è quella di mettere in bella mostra le mani per far vedere i gioielli ma anche la manicure. Una scelta evergreen è quella gamma di colori che va dai pastello ai nude. Il rosa chiaro è stato scelto da Kaley Cuoco ai recenti Critics’ Choice Awards, dalla testa ai piedi. Non è certo la sola che ama queste tonalità minimaliste: Sienna Miller, Sofia Vergara, Reese Witherspoon e Michelle Williams le fanno compagnia. Naomi Watts ha invece scelto un look grigio pastello proposto sulle unghie, abbinato all’abito e al super anello indossato.

Dalle nuances tenui al colore rosso in un battito di ciglia

Sono due tipologie di smalto molto distanti tra loro eppure alcune star passano tranquillamente da uno smalto all’altro con la velocità della luce. Rita Ora si diletta a farsi laccare le unghie una sera nude e quella dopo di rosso scuro, anzi color vino come la moda impone. Lo stesso per Jennifer Lopez, che propone questo cambiamento cromatico anche nel trucco. Due affezionate all’intramontabile smalto rosso duro e puro sono due star americane molto seguite anche sui social: Parliamo della modella Chrissy Teigen, ovvero la signora Legend, e di Lea Michele come si è visto agli ultimi ai People’s Choice Awards.

Unghie dark come la notte

Negli anni ‘90 Posh Spice aveva una passione maniacale per la moda, che prosegue tuttora: Victoria Beckham spesso si fa vedere con unghie corte e di nero “vestite”. Stessa scelta, in fatto di forma e colore, l’hanno fatta anche Charlize Theron e Kim Kardashian, anche se quest’ultima senza smalto nude o bianco latte più di tanto non sa stare. Eccentrica è invece Nicki Minaj che ai VMA’s ha proposto smalto nero con glitter su alcune dita. E Rihanna? Rosa, viola, nero e golden brown i suoi colori preferiti.