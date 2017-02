Nude nail Art primavera 2017: unghie il più naturali possibile

Salutiamo il mese di febbraio e il freddo dell’inverno, perché la primavera e la bella stagione stanno arrivando!!!

La primavera 2017 si sta avvicinando molto velocemente e già cominciano ad arrivare le prime proposte di nail art. Pronte a scoprire molti nuovi colori? Adesso vedremo la novità più chic ed elegante per la prossima stagione.

NAIL ART NUDE: la tendenza più chic

È perfetta per chi non ha grande manualità con smalti e decorazioni delle unghie. Dai backstage delle sfilate Primavera Estate 2017, arriva la tendenza nude, magari con qualche glitter e promette di non deludere nessuna. E’ naturale e adatta a tutte, da provare assolutamente! Sobrie e chic, le unghie color carne sono un successo intramontabile ed evergreen dello smalto naturale. La nail art nude è elegante, dura più a lungo di quella colorata e si abbina facilmente a qualsiasi look, mood e occasione, assicurando sempre un figurone impeccabile. La manicure nude presenta moltissime sfumature e nuance tra le quali si può spaziare per un effetto più glam e deciso ma sempre chic: oltre al classico smalto trasparente infatti, l’effetto nude sconfina nelle declinazioni del cipria, del beige, del grigio e nelle tonalità più rosate e intense.

SFUMATURE DELLA NAIL ART NUDE

Dai beige ai grigi, fino ai bianchi e ai rosa: sono infinite le gradazioni della nail art nude. Si possono scegliere le versioni più classiche e sobrie, che sfociano nello smalto trasparente o nei toni di beige più delicati, oppure quelle più decise, avvicinandosi alle sfere cromatiche che più ci rappresentano o che meglio si abbinano al nostro tipo di pelle o all’outfit scelto per quella precisa occasione. Oltre alle nuance, lo smalto naturale ci permette di giocare anche sul finish: dai più luminosi, con tanto di sfumature glitter o dall’effetto metal, a quelli più opachi e matte.

Qui di seguito potete trovare tante idee originali di smalto color carne per esplorare le mille declinazioni della manicure nude e stupire tutti con classe ed eleganza.