Manicure di Carnevale: il must have sono i coriandoli

Per la manicure di Carnevale possiamo davvero sbizzarrirci e forse è anche il caso di dire che anche nail art imperfette e non molto precise possono essere considerate perfette per Carnevale, il giorno dell’allegria, dei colori che si mischiano tra loro, delle forme assurde e dai costumi più strani.

Carnevale però è anche l’occasione per andare a quella festa a cui partecipano amici e colleghi abituati a vederti sempre seria e in abiti casual e si trasforma perciò in un’occasione d’oro per dimostrare a tutti il tuo stile e la tua attenzione a tutti i dettagli.

La manicure diventa allora fondamentale e se non sei brava con la nail art, il mio consiglio è quello di rivolgerti alle mani esperte di un’estetista che in un attimo potrà realizzare la manicure dei tuoi sogni.

Puoi optare per una nail art particolare e impegnativa oppure per una nail art semplice ma originale, ciò però che rappresenta il vero must have per la manicure di carnevale sono i coriandoli, si proprio quelli che ti facevano impazzire da bambina e che per la verità facevano impazzire proprio tutti e rivederli sulle tue unghie sarà per tutti un ricordo piacevole, per cui non farti sfuggire quest’opportunità.

Ecco allora a seguire le nail art per carnevale a tema coriandoli più belle di sempre:

E per finire la mia preferita, una manicure su sfondo bianco con tanti coriandoli rotondi di forme e colori diversi per rappresentare al meglio l’allegria e la positività del carnevale.

Si tratta inoltre di una manicure anche abbastanza portabile e quindi perfetta da sfoggiare nel periodo di Carnevale da mattino a sera!

