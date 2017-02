Unghie Carnevale: perfette con i Nail Patch

Il Carnevale è ormai alle porte e se avete voglia di travestire anche le vostre unghie, mettendole in primo piano ma siete stanche delle solite Nail Art, o semplicemente non avete voglia di perdere troppo tempo, potete optare per dei Nail Patch. I Nail Patch sono degli smalti auto-adesivi semplicissimi da applicare ed hanno una durata abbastanza lunga, circa 10 giorni, poi ovviamente la durata è sempre molto soggettiva, ma la media è di circa 7/10 giorni. Esistono due tipi di Nail Patch, quelli realizzati con vero smalto e quelli realizzati in plastica, potete trovare in vastissima gamma di colori in commercio ma soprattutto tantissimi motivi, potrete sfoggiare degli effetti particolarissimi come, Pied de Poule, Pizzo, Animalier, Pois, Glitter, Pop Art, Galaxy, Metalliche, Specchiate, Floreali e tantissimi altri. Ecco quindi alcuni spunti perfetti per carnevale.

Sephora ha tantissimi Nail Patch dai motivi davvero stravaganti, nella confezione troviamo 14 adesivi e il loro prezzo parte dai €2.

Anche Kiko ci regala con i suoi Ready-to-go Art Coat dei Nail Patch perfetti, nella collezione troviamo 16 adesivi e il prezzo è di €5,90.

Sullo shop on line di NCLA potete trovare i Nail Wraps in due formati, da 14 o da 26 adesivi, e in 328 motivi differenzi, ecco i miei preferiti. Prezzo €18.

Tutto l’occorrente di cui avrete bisogno per applicare i vostri nail patch è: un top coat, una lima per unghie, una forbicina e uno spingi cuticole.

E’ consigliabile procedere prima di tutto nel spingere le cuticole e successivamente con l’applicazione del base coat trasparente per proteggere le vostre unghie e avere un applicazione perfetta. Le forbicine serviranno per rimuovere l’eccesso dei Nail Patch mentre la lima per definirli.

Spero come sempre di esservi stata d’ aiuto e avervi dato delle piccole ispirazioni, non mi resta che augurarvi un Buon Carnevale!

Veronica Giuffrida