Unghie più lunghe! Ecco 4 semplici rimedi naturali!

Se spesso mettete alla prova le vostre unghie mettendole a contatto con prodotti aggressivi, o le mangiucchiate frequentemente, ecco qualche rimedio naturale per rinforzarle e quindi farle crescere più sane e perché no anche più in fretta.Prima di svelarvi i tre tips, è bene essere pazienti e non aspettarsi risultati incredibili dall’oggi al domani ed in più essere costanti nell’eseguire questi rimedi.

Quando pensate che le vostre unghie non crescono all’improvviso, non è di certo per mancanza di ”materia” per così dire, ma semplicemente perché non hanno più quelle sostanza fondamentali da cui sono formate. Sto parlando dunque della vitamina D, il calcio e la cheratina.

1) La prima opzione naturale da eseguire sulle nostre unghie è senz’altro l‘aglio. Sì in effetti l’odore non sarà molto gradevole, eppure ha il suo effetto benefico passandolo per circa 4-5 minuti su tutte le unghie. Contiene infatti dell’acido fitinico che si trasforma in vitamina B7, che aiuta proprio a far crescere unghie e capelli.

2) Altro rimedio è dato da un super impacco nutriente e rinforzante a base di olio evo e limone. Quest’ultimo contribuisce a mettere in risalto la naturale lucidità dell’unghia, mentre l’olio migliora il trofismo cutaneo grazie alla vitamina E. Basta immergere le dita in una ciotolina per almeno 10 minuti in questi ingredienti ben amalgamati.

3) Molto importante è ovviamente una sana alimentazione. Ciò che più porta le unghie a crescere più velocemente è il consumo di proteine. Se sei vegetariana l’alternativa è di mangiare 2 o al massimo 3 uova a settimana che sono infatti ricche di vitamina D e di biotina.

4) Altrimenti un’ottimo rimedio è l’olio di ricino da spennellare sulle unghie per almeno 15 minuti. E’ un tipo di olio dal poter rinforzante che va benissimo anche da usare per far crescere ciglia e capelli.