Nail Art San Valentino: come realizzarla in 5 minuti

E’ San Valentino e sei ancora in alto mare con i preparativi per la serata? Con qualche strategico beauty trick essere al top è semplice! Sapevi che bastano delle semplici etichette adesive per una nail art super romantica? Ecco come realizzare una manicure a cuori in poche semplici mosse!

Occorrente

Base Coat

Smalto Rosa Catrice

Smalto Rosso “The Gel” Essence

Nails Dotter

Etichette adesive, forbici e pinzetta per sopracciglia

Top Coat “Ultra Gloss Nail Shine” Essence

Procedimento

Per preparare i cuori ti servono: etichette adesive bianche e una forbice. Preparali prima di realizzare la nail art in modo da averli già pronti. Per i bianchi non dovrai far altro che sfruttare il colore naturale della carta, per i rossi, passa lo smalto scelto sull’adesivo e aspetta che si asciughi prima di ritagliarlo. Ricordati di prepararli di diversa grandezza, così potrai avere la giusta varietà che ti serve!

Per cominciare, stendi la base trasparente sulle tutte le unghie. Una volta asciutta, procedi con la prima passata di smalto rosa in modo da iniziare a dare colore alla nail art. Con una pinzetta aiutati ad attaccare i cuori sulle unghie. Sfila con attenzione la linguetta adesiva e adagiali in modo da creare la decorazione che hai scelto. Attacca prima il rosso e al suo interno uno bianco più piccolo. All’interno del bianco, con il dotter, crea un altro piccolo cuoricino utilizzando lo smalto rosso usato in precedenza. Se preferisci rendere più vivace la nail art, decorala con tanti piccoli pois bianchi che vadano a contornare i cuori. Quando si sarà asciugato tutto, stendi una passata di top coat e completa la tua manicure!

Semplice vero? Provare per credere!