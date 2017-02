Manicure Primavera/Estate 2017

Se gli unici smalti che finora avete usato nel mese di Dicembre sono stati sui toni del rosso o dei glitter oro/argentato, aspettate a riporli nel cassetto perché potrebbero tornarvi utili per queste stagioni calde. Vediamo in questo articolo un’anteprima delle nuances che andranno di più per una manicure perfetta!

A dettare il trend di quest’anno è stata la settimana della moda newyorkese. Di certo con l’uscita dall’inverno dal dark mood, si vuol tornare al minimalismo quindi ad unghie prettamente bon ton dal color carne al color nocciola. Ma qui toni neutri che si noteranno di più saranno senz’altro il color fondotinta e il color fango. Questi staranno benissimo accompagnati da una nail art ombré con sfumatura graduale dal tono più scuro a partire dall’estremità dell’unghia e più soft verso l’interno o viceversa.

Altri colori tenui che non passeranno mai di moda in primavera sono quelli pastello specie sul rosa confetto, il turchese tiffany il verde chiaro ecc.

Altri colori di smalti che andranno molto sono senz’altro il blu, proprio perché in vista dell’estate si pensa al colore del mare e del cielo limpido.

Le nuances sull‘oro e argento dai finish metal andranno altrettanto di moda!

Per ciò che riguarda la nail art, quelle che verdemo andare i più saranno di sicura semplici ma d’impatto. Tra queste ci saranno le ”circle french” ossia dei cerchi sottili colorati fatti intorno all’unghia lasciata con uno smalto totalmente nude. O ancora vedremo la classica french manicure ma direi…rivisitata! eh sì perché, oltre alla classica lunetta bianca in punta, ne verrà fatta una centrale più sottile.

Per l’estate poi spazio agli smalti super fluo e dai colori eccentrici da metterne ognuno diverso sulle unghie, e stenderci sopra magari un top coat dello stesso shade glitterato per un revival anni ’80.