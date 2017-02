Waterfall nail art: una cascata di smalti!

Ebbene sì, ecco un nuovo trend per le nostre unghie molto colorato e particolare, sto parlando della nuova waterfall nail art. Per scoprire di cosa si tratta continua a leggere!



Sarà senz’altro una tendenza al top per quest’inverno 2017 che già sta spopolando sui social. Diciamo innanzitutto che questa manicure può essere fatta anche dalle meno esperte e da chi non se la cava molto con disegni precisi. Non si richiede neanche una vastissima gamma di smalti. Lo scopo è di creare delle sottilissime linee di varie nuances al fine di ricordare una vera e propria cascata. Per realizzarla occorre stendere uno smalto su tutta l’unghia. Una volta asciutto, prendete un pennellino da nail art dalla punta fine come una matita, e andate a formare delle linee di varia colorazioni diverse dal colore di base per farle risaltare. Tracciatele dalla base dell’unghia fino a poco più della metà rimanendo più morbide verso quest’ultima parte.

Questa con i colori delle righe di varie tonalità di azzurro con microglitter e base chiara, rimandano proprio ad una vera e propria cascata d’acqua!

Queste altre due invece, sono molto scintillanti e poi la base bianca risalta un sacco. Magari per un party serale!

Altrimenti potete creare queste linee in orizzontale quindi perpendicolari alla punta dell’unghia. Certo non avrà lo stesso effetto della precedente, ma può essere un’ottima alternativa.

A voi piace questa nuova manicure? la sfoggerete?