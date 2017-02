Unghie San Valentino 2017: tante idee nail-art

Pronte per San Valentino? Avete pensato già all’abito per la serata, scelto il regalo?, deciso la location?

Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità.

(Kahlil Gibran)

Le mani a San Valentino sono importanti! Le intreccerete con il vostro amato, le mostrerete al ristorante e… chissà che non dobbiate usarle per indossare un anello!

Le nail-art che ho scelto per voi per la vostra manicure di San Valentino sono semplici: come sempre, se avete un minimo di manualità, riuscirete a ricrearle a casa senza troppe difficoltà. Unici strumenti del mestiere: un pennellino sottile da nail-art e uno stecchino.

Per quanto riguarda invece i colori degli smalti: rosso, bianco, qualche glitter ed eventualmente rosa. Colori che sicuramente avrete già… e nel caso in cui non li abbiate, beh, la scusa è ottima per acquistarne di nuovi! Ricordate prima di stendere sempre una buona base, tenete a portata di mano un top coat e, eventualmente, le gocce per asciugatura rapida.

In queste nail-art è importante riuscire a fare bene dei cuoricini: in fin dei conti San Valentino è la festa in cui i cuori sono ovunque, no? Eccoli quindi che si poseranno anche sulle vostre unghie…

Come si fa un cuore? Il primo metodo consiste nel realizzare con il pennellino da nail-art una V e poi riempire le due parti del cuore.

In alternativa potete usare il washi tape e realizzare una sorta di stencil. Basta piegare il nastro adesivo a metà e ritagliare con la forbicina mezzo cuore, aprire e quindi posizionare sull’unghia.

E ora che sapete realizzare i cuori… via alla fantasia! Ecco qualche idea…

Anche in nero e beige, è molto elegante:

Oppure arricchita con dettagli (se siete già brave con il pennellino, non sono difficilissime da ricreare):

Avete fatto un pastrocchio con i cuori? Non rinunciate! Perchè non provate a realizzare un cuore a pois come in foto?

Oppure potete provare con questo elettrocardiogramma dell’amore:

Vi ricordate i salvabuchi che usavate a scuola? Perchè non riciclarli come stencil?

I cuori proprio non vi piacciono (o non vi riescono) ma non volete rinunciare alla vostra manicure di San Valentino? Eccone allora una davvero semplice, che non vi deluderà!