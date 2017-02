San Valentino: Tante idee nail art da copiare!

Il giorno di San Valentino è molto vicino e tra le tante idee che possono esserci per questa festività, non potevano mancare le nail art! Tra trucchi, acconciature, idee regalo, fiori e cioccolatini anche le unghie hanno un ruolo durante questa serata!

C’è chi non ama festeggiare il giorno di San Valentino, chi la ritiene una festa poco importante e chi invece ama festeggiarla. Qualsiasi sia il vostro pensiero, il 14 Febbraio è il giorno in cui i ristoranti si riempiono di coppie innamorate e di rose rosse.

Che lo festeggiate oppure no, ovunque vedrete cuori, cioccolato, fiori e coppie felici.

Per tutte coloro che adorano le nail art, naturalmente anche questa festività ha le proprie. Tra cuori, brillantini, rosa e rosso, glitter e molto altro, ci sono davvero tante idee! Nail art semplici, particolari, colorate, con glitter o con applicazioni. Che dire.. Il web è pieno di unghie dedicate alla festa di San Valentino!

Oltre alle classiche decorazioni con cuoricini o scritte come “Love” o “I Love You“, spiccano anche nail art diverse dal solito. Per chi magari è alla ricerca di qualcosa di differente, non soltanto nelle decorazioni, ma anche nei colori. Non mancano poi le nail art più semplici, con colori sobri o più classici, e poche decorazioni. La scelta è davvero molto vasta!

Le idee non mancano proprio e il web è pieno di foto di unghie dedicate al giorno dell’amore! ♥

Qualche idea per la vostra nail art di San Valentino? Ecco una ricchissima gallery che potrà esservi d’aiuto, se siete a corto di idee!

Ancora dubbi su che nail art realizzare per San Valentino?! Adesso, con tutte queste idee, non vi resta che liberare la vostra fantasia e godervi il giorno più romantico dell’anno!