Gel unghie pro e contro

Quanto facilmente si rompono le unghie? Sicuramente troppo! E quanto ve la prendete quando, dopo esservi prese cura minuziosamente delle vostre mani, il lavoro va in fumo? Meglio non commentare! Ecco perché sempre più donne decidono di affidarsi al gel per ricoprire e ricostruire le unghie. Un lavoro fatto a puntino, dopotutto, fa veramente la sua figura, e permette anche di dimenticarsi del problema manicure per qualche tempo.

Girano tante voci su controindicazioni per questa allettante opzione: alcune non molto verosimili, altre veritiere.

Ecco una lista di pro e contro per orientarsi:

- Pro – L’effetto finale. Il punto a favore principale è la resa del gel: le unghie avranno un aspetto sempre perfetto. Se decidete di provare la nail art (fatta bene) porterete un’opera d’arte da ammirare sulle mani.

- Contro – Indebolisce l’unghia. L’unghia sottostante è soggetta a diventare più fragile per la mancanza di idratazione; motivo per cui il gel per le unghie non è adatto a coprirla sperando vanamente che si rafforzi (come molte pensano).

- Pro - Comodità. Le unghie ricostruite o coperte col gel non necessitano di manutenzione costante e di particolari attenzioni; l’importante è intervenire quando si inizia a notare la ricrescita (di solito dopo 10-20 giorni).

- Contro - Il costo. Utilizzare il gel per le unghie è un’operazione delicata e, per evitare episodi fastidiosi come le infezioni, è meglio lasciar eseguire il lavoro a un professionista preparato. I costi non sono particolarmente a buon mercato.

- Pro – Lunghezza desiderata in poco tempo. Per far crescere le unghie naturali occorre tantissimo tempo e ancor più pazienza. Il gel per le unghie permette di ottenere il risultato sperato in poco più di 20 minuti.

- Contro - Rischio di allergie. Nei gel per le unghie sono presenti noti allergeni (ad esempio etile e butile) che causano spesso reazioni indesiderate su pelli sensibili. Sarebbe preferibile informarsi prima di trovarsi con una fastidiosa dermatite allergica.