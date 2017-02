Manicure di San Valentino: 3 nail art da copiare subito

Una manicure perfetta è fondamentale per la bellezza di una donna curata e soprattutto per un evento speciale o una serata particolare prestare attenzione alle proprie mani diventa importantissimo.

E allora visto che la festa degli innamorati è alle porte è il momento giusto per iniziare a pensare alla Manicure di San Valentino per non farsi trovare impreparate il giorno prima o il giorno stesso e dover rinunciare a una nail art carina e romantica.

Oggi allora ho selezionato per voi 3 nail art per San Valentino da copiare subito se vuoi una manicure romantica, curata, ma soprattutto particolare.

La mia preferita è la prima, anche se forse personalmente la sceglierei in versione accent manicure perchè non sono molto amante delle nail art che decorando tutte le unghie (ma del resto i gusti son gusti).

Nail art Cuori

I cuoricini sono il simbolo per eccellenza dell’amore e in particolare del vero amore, quindi decidere di puntare su una nail art realizzata stendendo lo smalto rosso su tutte le unghe e disegnando dei piccoli cuoricini bianchi su tutte le unghie è sicuramente super romantico!

Nail art con messaggio d’amore

Ricordiamoci però che San Valentino è innanzitutto amore per il nostro compagno ed è proprio pensando a lui che almeno una volta all’anno dovremmo scegliere la nostra manicure.

Ecco perchè realizzare una manicure con un messaggio d’amore per il nostro lui si trasforma subito in un’idea super romantica che lascerà senza parole i nostri ometti!

Tocco di rosa per le più romantiche

Infine per le più romantiche, la manicure deve assolutamente essere rosa perchè più dolce e femminile del classico rosso.

E allora che ne dite di una nail art su base argento con tanti cuoricini piccolissimi fucsia? Sono sicura che alle più romanticone farà letteralmente impazzire!!!

Vi aspetto tutti su Instagram: @lacasadeipuffi