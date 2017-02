Nuovo trend: unghie con triangoli

Se state cercando una simpatica nail art, elegante o sbarazzina ma comunque d’effetto, ecco il nuovo trend delle triangle nails ( o unghie con triangoli che dir si voglia) . Se amate le forme geometriche e vorreste in particolare rappresentarle sulle vostre unghie, allora siete nel post giusto! Dopo aver steso uno smalto trasparente come base, sceglietene uno nude ed uno più scuro ton sur ton o giocare di colori a contrasto scegliendo per esempio il blu come triangolo ed il rosso di base, oppure bordeaux e rosa confetto. Altrimenti optate per due finish differenti: matt e metal o matt e satinato e così via.

Potete disegnare un triangolo molto grande su tutta l’unghia oppure farne due: uno alla radice ed un altro in punta.

Se non siete delle cime dei disegni o nella precisione, potete ricorrere ad uno stratagemma per fare dei triangoli perfetti. Vi basterà prendere delle sottilissime strisce di nastro adesivo e poggiarle a mo’ di triangolo sull’unghia, dopo che ovviamente lo smalto di base si è asciugato. Poi, scegliete il colore per riempire il triangolo, lasciate che si asciughi, togliete il nastro et…voilà! Triangolo perfetto! Guardate che bella questa triangle negative nail art bianca a sfondo nude per uno style raffinato.

Molto rock quest’altra con mini triangoli color oro con glitter alla radice, e per il resto uno smalto nero dal finish laccato che gli fa da contrasto. Simpatica questa manicure con base nude, un triangolo con microglitter oro e la restante parte azzurro metal. Qui si vede l’uso delle strisce di nastro che separano questi due colori facendo intravedere il colore dell’unghia.

Che ne pensate di queste nailart? Vi piacciono?