Una nail art…di cristallo!

Affascinate dalle unghie luccicanti ed impreziosite magari da qualche finish particolare ? allora questa nuovissima nail art per il 2017 dovrebbe proprio fare al caso vostro! Stando al passo con la moda del momento che prevede make-up naturale, anche le unghie rispetteranno questa tendenza. Saranno infatti adatte ad ogni incarnato purché l’unghia sia in ottime condizioni e rispetti una lunghezza medio-corta.

Per ottenere questa manicure, occorre partire da una base di smalto dal finish perlato o sheer che rimanda all’effetto del ghiaccio o del vetro. Si possono anche fare due strati per avere un maggiore spessore. Per rendere il tutto più glam si può aggiungere un filo di smalto in glitter sui contorni dell’unghia.

Come dicevamo prima, usando questi tipi di smalti è chiaro che le eventuali imperfezioni presenti sull’unghia possono venir fuori. Per tale ragione è importante prendersene cura. Bisogna perciò partire dalle cuticole utilizzando un olio oppure una crema per ammorbidirle ed idratarle. E poi, quando si stende il primo strato di base, è bene uniformare la superficie per evitare possibili striature.

Se eseguite questa nail art, ricordatevi di applicare alla fine un top coat magari effetto gel che vi rimarca ancora di più l’effetto cristallo.

Volendo potete eseguirla anche sulle dita dei piedi usando appunto uno smalto no-colour all over.

Vi piace questa manicure?