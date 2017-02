Manicure 2017: continua la mania della chrome nails

Tra le manicure del 2017 ritroviamo sicuramente la chrome nails. La chrome nails, è una tecnica che si può realizzare in vari modi e che, come dice la parola stessa, rende la superficie delle unghie cromate.

In poche parole, gli regala l’effetto cromato tipico dei metalli. Belle vero?

Come accennato prima, per poterle realizzare esistono vari metodi, da quelli più semplici e veloci a quelli più complicati. Il più semplice, davvero alla portata di tutte, è quello di ricorrere ai normali smalti effetto cromato.

In commercio ne esistono di vari tipi, come questi di Essie, Layla, Pupa, China Glaze o OPI.

Se non vi piace l’effetto che regala il semplice smalto, potete optare per dei pigmenti effetto cromato.

Sono delle polverine da “passare” sopra l’unghia che, a seconda del colore di base dello smalto e del colore del pigmento, vi darà dei riflessi diversi e un effetto di cromatura sull’unghia.

Ecco come fare per ottenere il classico argento o oro:

Procuratevi

– 1 smalto nero

– 1 top coat

– 1 applicatore per ombretto

– 1 barattolino di pigmento

– 1 pennellino

Dopo aver limato e preparato le unghie, lucidatele con il buffer, stendete una prima mano di smalto nero e fate asciugare.

Una volta asciutto, passate una seconda mano di colore nero e fate sempre asciugare.

A questo punto prendete il pigmento, immergeteci l’applicatore per ombretto e iniziate poi a strofinarlo con movimenti circolari su tutta la superficie dell’unghia.

Vedrete che piano piano l’effetto cromato uscirà fuori.

Una volta completate tutte le unghie, fissate con un top coat trasparente e con un pennellino, rimuovete la polvere in eccesso caduta sulla pelle attorno.

Come detto prima, si possono ottenere vari effetti e nuances a seconda del colore di base dello smalto e si può usare anche sul gel. Se anche questa tecnica non fa al caso vostro, potreste optare per altre due soluzioni.

Le unghie finte, oppure se siete più esperte, l’applicazione di stickers.

