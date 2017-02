Contouring per unghie

Ok, di contouring ne abbiamo sentito parlare già tanto fino ad adesso, ma questa il protagonista non sarà il nostro viso e neanche il nostro decolletè…questa volta parliamo di come applicare questa tecnica anche sulle nostre unghiette: come? Scopriamolo insieme!

Lo scopo del nail contouring, così come meglio viene identificato, è quello di dare per effetto ottico alle nostre unghie, un certo aspetto più affusolato. La fautrice di questo trend è la nail artist e manicurist Jin Soon Choi, ma come si fa?

Ebbene questa tecnica si usa stendendo solo sulla parte centrale dell’unghia un certo smalto, mentre i bordi vengono lasciati vuoti così proprio per farla sembrare molto più lunga e stretta.Volendo si possono usare colorazioni diverse purché più chiare ai lati a differenza di quella centrale.

Abbiamo ad esempio già visto un esempio di questa manicure sfoggiata durante la passerella Primavera-Estate 201617 di Vera Wang.

Vediamo insieme altri esempi: Per chi ama uno smalto opaco….

Per chi ama le unghie un po colorate può provare ad uniformare l’unghia con un colore ad esempio rosa e poi fare delle sottili strisce di due colori diverso, solo nella parte centrale.

Perché il nero…è sempre il nero! Con una stesura più evidente al centro o con una striscia sottile e bordi nude.

Voi che ne pensate? Vi piacciono queste nail art con l’applicazione della tecnica contouring?