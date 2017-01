Come fare manicure in casa seguendo pochi tips

Le mani sono il nostro biglietto da visita e per questo è importante averle sempre curate. Oggi vi spiego come fare manicure in casa senza essere delle grandi esperte e seguendo pochi passaggi.

Negli ultimi anni le unghie smaltate sono diventate di tendenza più che mai. Ma scegliere lo smalto più trend del momento non basta per avere delle mani perfette. Infatti è necessario mostrare unghie curate e per fare ciò non è indispensabile farvele fare da esperte. Con un po’ di attenzione (e pazienza) e i prodotti giusti, sarà davvero semplice avere mani degne da red carpet.

Ecco come fare manicure in casa in soli dieci passaggi:

1. Prima di tutto vi suggerisco di farla di sera, perché quando siete più tranquille e non avete fretta, gli errori possibili diminuiscono

2. Limate le vostre unghie invece di utilizzare le forbici o il tagliaunghie. Infatti la pressione di forbici o tagliaunghie può provocare il loro sfaldamento, se queste sono deboli. Le lime migliori sono quelle con la grana di 240, perché è poco aggressiva

3. E’ molto importante curare le cuticole. Infatti questa è la parte “morta” della pelle che circonda le nostre unghie. Possiamo spingerle con delicatezza utilizzando un bastoncino “spingi cuticole”

4. Prima di iniziare a mettere lo smalto, lavare bene le mani, avendo cura che non resti alcuna traccia di grasso. Pulire la superficie delle unghie è essenziale per una manicure perfetta

5. Applicate la base per unghie per evitare che queste si macchino con lo smalto che avrete scelto

6. Attendete qualche istante e poi applicare due mani dello smalto scelto. E’ importante che tra la prima applicazione e la seconda, lasciate passare il tempo necessario affinché asciughino. Quello che vi mostro oggi è la novità di Essie

7. A questo punto è arrivato il momento del top coat. Questo smalto ha la funzione di far durare più a lungo la vostra manicure. Io ultimamente sto usando quello di ProNails perché rende ancora più brillante il colore dello smalto

L’ultimo suggerimento è quello di farvi una coccola. Appena sarete sicure che lo smalto è asciutto, applicate una buona crema idratante come questa di Nivea che vi faccio vedere.

Se volte avere altri suggerimenti, vi aspetto anche sul mio blog IndianSavage.com !