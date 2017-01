Unghie da favola: tutti i trend del 2017

La primavera ha messo un piede nella porta. O, forse, è quello che ci piace credere ogni volta che archiviamo il Natale negli scatoloni o ci accorgiamo che le giornate sono diventate leggermente più lunghe. Non è molto, certo, ma sappiamo farcelo bastare, immaginando l’arrivo della bella stagione. E, se per le tendenze moda è necessario aspettare per non beccarsi una polmonite, per quelle beauty, invece, il momento è perfetto per iniziare a sperimentare le novità proposte. Oggi parliamo di nail art e vi anticipo che le tonalità saranno tantissime e non saranno le classiche dai colori pastello.

La prossima stagione continua a seguire le regole degli opposti, quindi via libera al rosa e nude, rouge noir, borgogna e nero: le proposte ideali per un look dark e raffinato che ritroveremo in tutte le collezioni make-up e sulle passerelle che hanno ispirato i trend del momento.

Anche le tonalità metallizzate rimangono sulla cresta dell’onda, trascinate dai rossetti liquidi dalle texture stravaganti dal finish metallizzato e dalle texture brillanti più in voga del momento. Non a caso stanno spopolando su tutti i profili social delle beauty addicted e influencer più famose.

Rimane la tendenza del reverse french e la dot manicure, che ritorna in grande stile, e non mancano certamente i motivi floreali, le fantasie geometriche e il mood tribale.

Il nude, che si presta per qualsiasi look, è un color carne, rosato che vira al malva, indispensabile passe-partout. E, ancora, il bianco gesso in una versione più soft o decisa, in ogni caso elegante. Chi, invece, non può fare a meno dei colori vivaci, sarà libero di sbizzarrirsi realizzando una proposta divertente e originale.

Le proposte sono tante e meritano di essere sperimentate, siete curiose di scoprire quale di queste si addice alla vostra personalità? Una volta qualcuno ha detto: provare per credere… Credo proprio che avesse ragione.