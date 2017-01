Unghie 2017: due tendenze da seguire e copiare

Si sa, le unghie come l’abbigliamento e gli accessori, seguono le mode del momento. E, in questo preciso periodo, circolano in rete (e non solo) due trend bellissimi che io ho già provato come potete vedere! Si tratta delle unghie babyboomer e della magnetic art, scopriamole meglio!

La Nail Art Babyboomer è perfetta per tutte le donne che vogliono un look semplice ma allo stesso tempo sofisticato. O che, semplicemente, non hanno tempo di fare il ritocco ogni 20 giorni, come me. Io le ho fatte nel periodo natalizio (durante il quale le commesse come me lavorano tantissimo!) e mi sono durate piú di un mese, in quanto l’effetto ricrescita è davvero poco visibile!

Le Babyboomer, conosciute anche come le sorelle innovative della classica French Manicure, sono perfette anche per le donne che amano abbinare le proprie unghie a tutte le tipologie di abbigliamento e in tutte le stagioni, poiché stanno bene con tutto!

Per realizzare questa nail art bisogna passare gradualmente dal letto ungueale, per esempio un rosa molto chiaro, fino alla parte della lamina distale che potrebbe essere un bel bianco neutro. Vista la semplicità del risultato finale, è possibile aggiungere ogni tipo di decorazione.

Per quanto riguarda il secondo trend, quello della megnetic art, mi sento di consigliarlo alle donne che amano osare e provare sempre le novità!

Si tratta di un trend molto semplice, da realizzare anche perché in commercio potete trovare tantissimi kit per realizzarla.

Prima di tutto si applica lo smalto magnetico in maniera del tutto tradizionale. Lasciatelo in posa per alcuni minuti, a questo punto basta utilizzare il magnete avvicinandolo alle dita senza però toccare lo smalto che deve ancora asciugarsi. Muovete il magnete sullo smalto che grazie alle particelle polarizzate creerà sull’unghia degli effetti molto particolari e bellissimi!