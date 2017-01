Ragazze,

ben ritrovate!

Sapete che adoro scoprire nuovi termini e nuove tecniche sul fronte del beauty e amo condividerli con voi. Oggi, voglio parlarvi del nail contouring.

E’ la nuova tendenza unghie che sta facendo impazzire il web. Quante volte abbiamo sentito parlare di contouring per il make-up? Ecco, dal 2017, il trend è “approdato” anche sulle nostre unghie.

Ma cos’è?

Si chiama nail contouring ed è una delle nuove tendenze per le unghie che sta facendo letteralmente impazzire tutti. Infulencer, instagrammer, vip e blogger. Il contouring è entrato ormai nella nostra beauty routine e anche le mani sono in pole position. Quest’applicazione dello smalto riesce infatti a far sembrare le unghie più lunghe e le mani più affusolate e femminili, grazie a questa tecnica che illumina e assottiglia i lineamenti del tuo volto.