Unghie per San Valentino: le nail art più belle del 2017

Vaghi da giorni sul web alla ricerca delle unghie per San Valentino perfette, vero? Hai digitato mille key word diverse ma ancora nulla, la nail art perfetta per te pare non esiste e stai pensando di arrenderti ad un banalissimo total red, vero?

Alt! Ferma lì! Oggi ti fornirò una gallery di idee che sicuramente ti aiuterà un sacco e ti darò qualche spunto per una festa degli innamorati perfetta.

Ricordi l’articolo dello scorso anno sulle migliori nail art per san valentino? È stato uno dei più letti e così eccomi con una nuova raccolta di idee in rosso per le tue unghie.

Iniziamo dalla forma: le unghie del 2017 sono a ballerina ma, per il giorno degli innamorati, ti consiglio qualcosa di più dolce. Prova una forma squovale o a mandorla, qui trovi un tutorial per realizzare le unghie a mandorla.

Hai realizzato la forma perfetta per te? Hai dato una base protettiva e lucidante? Beh allora sei pronta, qui trovi una gallery di unghie per la festa degli innamorati, sono certa che troverai quella perfetta per te!

Non hai trovato nulla? Prova in questa gallery di unghie moda 2017.

Se non hai la minima idea dei regali per san valentino dai un’occhiata a questa raccolta di regali per lei e per lui.