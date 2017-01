Sei alla ricerca della forma perfetta per le tue unghie nel 2017? Vorresti sapere qual’è il trend del momento? E i colori? Oggi ti svelerò tutto!

Senza ombra di dubbio la forma del 2017 è quella definita: unghie ballerina, o coffin nails. Ma di cosa si tratta?

Tecnicamente si tratta di unghie oblique ai lati e dritte sulla punta (una rivisitazione più decisa della mitiche unghie a mandorla, ancora di tendenza nel 2017). Il nome deriva dalla forma delle scarpette da ballerina o, nel loro nome americano, da coffin, letteralmente bara (dettaglio macabro!)

Realizzarle è semplicissimo, dovrai seguire questa procedura per le unghie a mandorla e non arrotondare la parte superiore! I prodotti migliori per realizzarle? Per una durata e una resistenza perfetta affidati alla tua estetista di fiducia (anche la forma sarà molto più geometrica). Ami il fai da te? Se hai un budget medio-alto prova i prodotti Estrosa se, invece, il budget è basso e ami cambiare il colore day by day prova Kiko.

Sei curiosa? Qui trovi una gallery di unghie a ballerina da cui prendere ispirazione.

Non sei convinta? Vuoi più informazioni sulle unghie più cool del 2017? Qui trovi una gallery con tutte le tendenze unghie 2017, lasciati ispirare!

Alla prossima!