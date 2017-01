Nail art 2017: unghie Glam per la Primavera

Se avete letto questo articolo dovreste già essere preparate sui principali trend in fatto di nail art 2017. Ma quali sono le ultimissime tendenze per questa Primavera? Scopriamolo insieme!

Iniziamo dal Nail Contouring. Questa nuova tendenza consiste nello stendere lo smalto solo nella parte centrale dell’unghia, lasciando liberi i bordi. In alternativa possiamo stendere una striscia in una nuance scura su una base nude. Il Nail Contouring è stato lanciato dalla nail artist e manicurist Jin Soon Choi, che si è ispirata ad un trucchetto che utilizzava da adolescente per rendere le mani più affusolate. Lo abbiamo visto sulla Passerella di Vera Wang PE2017.

La tonalità di rosso più hot per questa primavera è il rosso Cina. Premesso che lo smalto rosso è un classico intramontabile, il 2017 è l’anno del rosso fuoco e ciliegia, il colore della sensualità per eccellenza. Ed è proprio un rosso fuoco brillante – rosso Cina – il protagonista della nuova linea di Chanel Le Rouge Collection N. 1. Altrettanto sensuale la nuance Pandore di Dior Vernis Gel Shine and Long Wear Nail Lacquer.

Le fashion addicted potranno sperimentare il verde greenery di Pantone non solo nel guardaroba, ma anche come colore nail art 2017. Butter London ha anche dedicato una nuance al Pantone color of the Year.

Le più creative potranno invece osare disegni a mano libera per creare piccole opere di arte astratta sulle unghie. Come quelle viste da Proenza Schouler e Rebecca Minkoff.

Per le più giovani non mancano le proposte pop, come quelle create da Miss Pop Nails per Jeremy Scott e Rachel Antonoff.

Per non passare inosservate potete provare le nail art più eccentriche viste da The Blonds, Gipsy Sport e Opening Ceremony.

Che ne pensate amiche? Quale trend ha catturato la vostra attenzione?

A presto con altre beauty news! Valeria Coco et La vie en rose Moda e Beauty