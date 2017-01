Manicure fatta in casa in 4 step

Le nostre mani sono il nostro biglietto da visita. Spesso purtroppo, causa lavoro, impegni e mancanza di tempo non riusciamo a prendercene cura come vorremmo. E gli agenti atmosferici come il freddo polare di questi giorni, non ci aiutano affatto! Per cui ecco 4 semplici step da seguire (e realizzare in meno di 15 minuti) direttamente a casa vostra, ottenendo come risultato una manicure perfetta (e home-made)!

Step 1: Rimosso lo smalto vecchio, mettiamo le mani per 3 minuti in acqua tiepida. Un ‘operazione semplice che rende subito le unghie più morbide e più facili da tagliare.

Step 2: Tamponate delicatamente le mani con un panno asciutto e procedete al taglio e alla limatura delle unghie. Per un taglio preciso é consigliabile utilizzare delle forbicine e tagliarle in maniera diritta per poi dare la forma che desiderate direttamente con la lima.In questa fase potete anche aggiungere l’olio di mandorle sulle cuticole (evitando di tagliarle).