Tutte le donne adorano cambiare il colore dello smalto. Può dipendere dalla stagione, dai trend e dal nostro umore. Abbiamo tutte dei colori preferiti che sono un po’ come la copertina di Linus in fatto di manicure. E questo dice qualcosa della nostra personalità, proprio perché nulla accade o si sceglie per caso.

Colori neutri, eleganza e sobrietà - Chi sceglie queste tonalità è una persona sobria e discreta. Con questa scelta cromatica la sua manicure è perfetta in ogni momento della giornata e con qualunque outfit.

Bianco sulle unghie: protagonista ma senza eccessi – Colore shock negli anni ‘80, di grande tendenza in epoca recente soprattutto in estate. Se questo è il tuo colore preferito, dal latte al ghiaccio, vuol che che ti piace emergere ma senza strafare.

Rosa malizioso – Dire smalto rosa è riduttivo, perché la gamma di questa colorazione è molto ampia. Più il rosa è chiaro e maggiore è il desiderio di romanticismo di chi lo sfoggia sulle unghie; più il rosa tende al ciclamino, maggiore è la passionalità della donna.

Rosso, elegante seduzione – Il colore di smalto per eccellenza che esprime classe, eleganza e seduzione, tipico della donna che sa ciò che vuole: chic, seduttrice ed esigente al punto giusto. E se si arrabbia tira fuori gli artigli: rossi naturalmente.

Caldo arancio – È il colore principe delle stagioni calde: questa nuances solare esprime tutta la vivacità, il dinamismo e l’allegria di chi lo indossa.

Giallo, vivace con brio – Se il colore che adori è il giallo, l’impulsività è il lato distintivo del tuo carattere: è il prediletto delle donne che amano la libertà e non hanno paura del cambiamento.

Blu notte – Le personalità creative sono quelle maggiormente attratte da questa tinta: mai banale e simbolo di grande forza interiore.

Black lady – Lo smalto nero torna di moda in media ogni due stagioni. Questo è il colore giusto per le donne dall’animo rock, forti ed eleganti allo stesso tempo, che sanno quando è ora di emergere e alzare la voce.

Seduzione viola – Colore simbolo della spiritualità e anche di una seduzione non sfrontata: se queste sono le caratteristiche che ti descrivono, ecco perché ami lo smalto viola.

Green day - Stabilità e autostima: questo è il colore per le persone che hanno molto chiaro chi sono e dove vanno. Il verde stimola energia interiore: da provare subito.