Trend manicure 2017: le unghie più hot

Come veri make-up, le unghie saranno uno dei trend più forti della Primavera/estate 2017. Per Keri Blair, nail artist per MAC Cosmetics, «bisognerà puntare molto sulla texture, più che al colore perché l’effetto lucido dona più vitalità alle unghie, oltre a regalare una sensazione di funzionale, da tutti i giorni». Via libera quindi a top cot effetto cristallo, per chi ama una manicure naturale.

Per le più estrose, invece, gli artisti pensano a manicure individuali, che mettono l’accento su vere opere d’arte. Marian Newman, sempre di MAC Cosmetics, dice che «ci stiamo allontanado dalla tenicità impeccabile della nail art verso qualcosa di più libero, personale». Insomma, l’individualità è giocosa, scintillante e in tutti i colori dell’arcobaleno, e si ispira alla palette prismatica e ai glitter olografici.

Ecco, nella gallery, le manicure più cool della stagione calda, divise in 7 macro trend.

Tutte le sfumature del rosso

Dall’arancione al rouge noir, passando per il rosso fuoco, le mani saranno laccate e golose come un frutto estivo.

Candy shop

Rosa, azzurro, verde e viola. Tutti nelle varianti pastello. Da portare anche insieme, come se le unghie fossero caramelle da scartare.

Nail art 2.0

Complesse sì, ma assolutamente personali. Potrete sbizzarrirvi nel farle da sole o da proporre alla nail artist, l’importante è che trionfino colore e applicazioni.

Nero d’estate

Sì. Sofisticato lo è sempre, anche con l’abbronzatura o un outfit leggiadro.

Non il solito nude

Lattiginoso, rosa ballerina e bianco. Fatevi ispirare dal nuovo trend.

Gold touch

Un pizzico di oro non ha mai fatto male a nessuno. Voi, fatelo posare sulle unghi e cuticole, e ispiratevi alle idee da sfilata.

Nel blu dipinto di blu

Dal ceruleo al notte, passando per l’elettrico, ecco che il colore blu vi travolgerà come un’onda trendy.