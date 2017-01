Unghie BabyBoomers, come realizzare la nail art più romantica

Discreto, romantico, raffinato. Lo stile BabyBoomers è uno dei trend unghie più popolari e ricercati. Perfetto per la manicure delle spose, è in realtà molto apprezzato anche da chi vuole puntare su una nail art sobria ma con un twist creativo. Si porta al naturale oppure nella versione “jewel”, con applicazioni di decori e swarovski, ed è ideale su unghie non molto lunghe e dalla forma arrotondata.

Variante della classica french manicure, è realizzabile in gel, semipermanente o classico smalto. La sua peculiarità consiste in una colorazione con passaggio graduale dal rosa naturale al bianco sulla punta. In pratica, un effetto dégradé che si può ottenere anche con il classico smalto.

Cosa occorre? Base protettiva e levigante, smalto bianco naturale e color rosa naturale, top coat e una spugnetta in lattice per il make up.

Procedimento: applica per prima cosa sulle unghie la base levigante. Stendi quindi una passata di rosa. Prendi la spugnetta in lattice e fai due strisce di colore, una vicina all’altra, usando il bianco e il rosa. Tamponala poi sulle unghie, ripetendo l’operazione – anche solo con il bianco – finché non avrai ottenuto la copertura e l’intensità desiderata. Una volta raggiunto il risultato voluto, perfeziona il tutto stendendo una mano di top coat. So chic!