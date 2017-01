Unghie Capodanno: tante nail art da copiare!

L’ultimo dell’anno si avvicina sempre di più, e dopo aver scelto outfit e trucco, bisogna pensare alle unghie capodanno!

Un look completo dalla A alla Z, è ciò a cui puntiamo sempre noi donne quando siamo vicine ad un occasione speciale. Capodanno è sicuramente uno di questi giorni! Si celebra la fine di un anno che, nel bene o nel male, è comunque passato. Ci si prepara all’anno nuovo, che è sempre ricco di aspettative e buoni propositi. Una sorta di rinascita, potremmo anche dire.

Prepariamo gli abiti, le scarpe, gli accessori, il trucco e le unghie. Tutto deve essere perfetto e in ordine per l’ultimo giorno dell’anno. Almeno così è per molte donne.

L’aspetto esteriore, in queste occasioni, può contare molto per alcuni. Specialmente se si è invitati a qualche festa o party esclusivo, e si vuole essere impeccabili. Unghie, capelli e trucco devono sempre essere on point!

Proprio per questa ragione, ho selezionato per voi alcune delle più belle nail art perfette per le vostre unghie per Capodanno! In giro si trovano davvero tantissime idee da cui trarre spunto o ispirazione. La scelta è davvero molto vasta e ce ne sono per tutti i gusti. Dalle unghie semplicissime, a quelle più particolari e appariscenti con decorazioni o strass.

I colori utilizzati di più sono l’oro, l’argento, il rose gold, il nero. Ma anche il bordeaux, il rosso e il bianco. Ma naturalmente non possono mancare strass, brillantini o altre decorazioni per le nostre unghie capodanno.

Dalla classica french con brillantini, alla accent nail, le idee sono infinite e potete davvero lasciarvi ispirare da tutte le nail art che trovate in giro.

Siete pronte allora a decorare le vostre unghie capodanno per festa? L’ultimo dell’anno è vicino, adesso tocca a voi prepararvi e rendervi scintillanti per questa giornata di festa!