Nail art per Capodanno

Per l’ultima notte del 2016 ci vuole un look particolare. E le unghie sono un dettaglio su cui merita puntare. Non badate a chi vi dice che il Capodanno è una serata come un’altra e che non bisogna per forza festeggiare. Prendete il 31 dicembre come un’occasione per concedersi un po’ di glitter, quello scintillio nell’outfit e nel make-up che non solo dona una luminsità super glamour, ma fa sentire spensierate, leggere, femminili. Ogni tanto è concesso, no?

LEGGI ANCHE: >> Gli smalti delle feste da avere assolutamente

Nella gallery abbiamo selezionato 15 ispirazioni per la vostra nail art delle feste, tra sgli scatti più originali e chic condivisi su Instagram, le tendenze viste in passerella e le manicure sfoggiate sui red carpet. Il tocco must have è la texture metal. Happy glitter to you!