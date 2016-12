La top ten delle unghie più trendy del 2016

Nata ben 5000 anni fa nei Paesi Arabi, la cura delle mani è attualmente uno dei fenomeni estetici più diffusi nel mondo Occidentale. Super gettonata negli Stati Uniti e in particolare a New York, dove i Nail Salons si estendono a macchia d’olio, la manicure prevede stili ed espressioni estetiche sempre più nuove e creative. Quelle del 2016, per esempio, hanno stupito – spesso conquistato – anche le più restie.

Qualche idea sulle tendenze unghie più diffuse dell’anno? La offre Google, il motore di ricerca che ha registrato le parole più ricercate a questo proposito.

Ebbene: al primo posto delle ricerche effettuate nel 2016, svettano le Fur Nails, le unghie “pelose”: stravagante e decisamente non per tutte, la manicure con applicazioni di pelo è stato uno dei fenomeni più eccentrici dell’anno!

Al secondo posto delle ricerche su Google nel 2016, la nail art cosiddetta Baby Boomer, un effetto nude eseguito con un mix di applicazioni in due colori, bianco e rosa.

Terzo posto per le unghie con limatura modello “ballerina” , conosciute anche come coffin nails. Al quarto posto le unghie con smalto “effetto zucchero”, realizzate con l’aggiunta di polverina colorata o effetto glitter.

La tradizionale french manicure si guadagna un quinto posto fra le più ricercate, mentre al sesto spicca un altro trend del 2016: le mirror nails, unghie effetto specchio.

Seguono al settimo la manicure con forma quadrata dell’unghia e all’ottavo le “preziose” unghie gioiello, con applicazioni varie di glitter, perline, decori, piccoli bijoux dorati e argentati.

Nono posto per il trend pois, mini tormentone beauty dell’estate, seguito infine in decima posizione dalle unghie con effetto conchiglia, in voga anch’esse durante i mesi caldi.

E tu, quali hai scelto o preferito, fra tutte?