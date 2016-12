Unghie capodanno: una cascata di glitter!

E’ ora di pensare alle unghie di capodanno, da portare come gioielli luccicanti. La moda del glitter a tutti i costi non risparmia ovviamente le unghie e meno male! Non vedo l’ora di sfoggiare delle unghie da diva per la notte più glamour dell’anno!

Ecco alcune tips per te:

Per sfoggiare una manicure glitterata, le mani devono essere morbide e curate. I brillantini attireranno inevitabilmente gli sguardi e mani ruvide e screpolate rovinebbero il risultato. Fai uno scrub, con un prodotto apposito o semplicemente con sale e olio d’oliva, poi massaggia le mani con un bello strato di burro di karité o di crema alla glicerina o all’urea. Lascia in posa per venti minuti, mettendo dei guantini di cotone, e risciacqua.

La forma delle unghie è importante: no a unghie troppo lunghe o squadrate, la forma deve essere il più possibile naturale, tondeggiante o a mandorla e la lunghezza può superare, ma di poco, il polpastrello.

Lo spessore dell’unghia è fondamentale: meglio poche passate con i prodotti giusti per non passare dallo chic al volgare.

Ti consiglio di riservare le unghie gioiello alla sera, per il giorno concediti pure il glitter , ma su una sola unghia.

Applicare gli smalti gioiello è semplicissimo, ma come ti dicevo bisogna usare i prodotti giusti, evitando quelli troppo liquidi.

Qui sotto qualche consiglio per ottenere un effetto tridimensionale iper brillante e una coprenza assoluta: