Le migliori nail art per decorare le unghie durante le feste

Dicembre, l’ultimo mese dell’anno è ormai arrivato e a ricordarcelo bene ci sono anche gli addobbi e le luci che colorano le strade delle città. Voi a che punto siete con le ultime commissioni da fare prima di Natale?

Facciamo un riepilogo. Scadenze di lavoro? Rispettate. Outifit per le feste? Scelti. Idee per capelli e trucco? Trovate. Unghie? Mi manca!

Ho cercato un po’ di ispirazioni su Pinterest per una nail art che sia perfetta per le feste e voglio condividerle con voi.

Tra i classici decori c’è l’albero di Natale. Chi di voi non ha mai provato a riprodurlo sulle proprie unghie? Si può tentare di realizzarlo fedelmente, magari ispirandosi a quello di casa, oppure disegnare una forma più stilizzata aiutandosi con un dotter per ricreare pallini e tratti sottili.

Il rosso, il bianco e il verde sono i colori più utilizzati sulle unghie durante il periodo natalizio. Perché non provare a combinarli insieme? Si può partire da una base total white sulla quale realizzare delle righe rosse e verdi che si alternano. Non so voi ma a me questa nail art ricorda la carta da regali o le candy cane, le caramelle natalizie a forma di bastoncino.

Un’altra idea carina è quella che gioca sui contrasti: la luminosità dei glitter contrapposta a uno smalto opaco. Un connubio perfetto per una nail art elegante, ma che sicuramente non passerà inosservata.

A volte ci si cimenta in nail art complesse, forse troppo. Perché non provare a dipingere delle classiche palline dell’albero di Natale? Sono semplici, non è necessario possedere molti colori differenti di smalto e possono rendere le nostre unghie davvero particolari.

Se il tema festivo non vi piace potete sempre puntare su una Sweater Nail Art da realizzare presso un centro di ricostruzione unghie. Questa tecnica di ispira all’intreccio dei fili di lana dei maglioni ed ha un effetto 3D.

Cosa ne pensate di queste idee?