Unghie perfette per la notte di Capodanno

Amiche, abbiamo parlato di outfit e make-up natalizio e colori must per questi giorni di festa ma non abbiamo ancor affrontato il discorso “ unghie capodanno ” ! Se dobbiamo essere impeccabili in tutto, dobbiamo curare anche loro e sfoggiare unghie per capodanno scintillanti e luminose. Come?

La parola chiave per questa occasione è Glitter! Optate per un make-up unghie che sia caratterizzato da una pioggia di glitter colorati, magari rossi o dorati.

Molti brand in vista di questa festività promuovono i loro prodotti, perciò non vi sarà difficile trovare lo smalto perfetto per voi!

Kiko ad esempio ha realizzato i Colour glitter nail lacquer nei tre classici colori natalizi: oro, rosso e argento!

Se però amate giocare con il contrasto, potete utilizzare come base lo smalto opaco, che ormai da qualche anno sta spopolando, e applicare con disegni o sfumature i glitter colorati: Aggiungerete così valore alle vostre unghie!

Anche per lo smalto opaco i brand sono tantissimi; Pupa, Kiko, Chanel e tanti altri si sono cimentati nella produzione di questo particolarissimo tipo di smalto! Dovete scegliere solo il colore che più vi piace ed il gioco è fatto!

Perciò ora non rimane che sbizzarrirvi e creare il make-up unghie capodanno più adatto a voi! Armatevi di pazienza e precisione, sono sicura che otterrete il risultato sperato!

Intanto vi lascio qualche idea, spero vi sarà utile per le vostre creazioni!

Baci

Valentina

