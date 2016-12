Unghie natalizie facili e veloci da fare a casa

In questi giorni di festa e caccia al regalo perfetto ogni minuto è sacro, e oggi ti mostro come avere unghie natalizie facili e veloci con una durata “power” che ti farà stare tranquilla per molti giorni.

Il tempo è poco e se non ne hai da spendere in lunghe sedute di manicure ti svelo il mio trucco di Natale che ogni anno rispolvero per guadagnare tempo, pur avendo sempre unghie natalizie perfette. Pochi step da seguire per avere una manicure natalizia sempre elegante con ogni outfit per le feste. Inizia rimuovendo ogni residuo di smalto precedente così da avere unghie ben deterse pronte per essere laccate di glitter luminosi. A questo punto stendi uno strato di smalto base coat preferibilmente rinforzante o idratante (Nailsinc Superfood Base Coat) in modo che le tue unghie siano sempre coccolate e mai stressate. Scegli il tuo smalto glitter che ti accompagnerà durante le feste, personalmente adoro i glitter oro (Ciaté Antique Brooch) perché si sposano bene con ogni outfit per Natale.

Per avere una resa ottimale applica prima dello smalto glitterato oro uno smalto color nude (Wet n Wild n°204B) al di sotto, così da avere una coprenza e un’aderenza perfetta dei glitter e quindi una durata long lasting. Dopo aver applicato smalto nude e smalto glitter è ora di sigillare la tua manicure con un ottimo top coat (Seche Vite Top Coat) dal finish brillante e lucido.

Et voilà unghie natalizie dorate e luminose che ti dureranno per giorni senza sbeccarsi e ti lasceranno libera di dedicarti alle tue incursioni di shopping natalizio.

Vicky

