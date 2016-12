Smalto rosso: quale indossare nel periodo delle feste?

Siamo nel pieno periodo delle festività natalizie. Il rosso è decisamente il colore per eccellenza di questa stagione magica e tanto attesa da tutti. Bambini, adulti, anziani, adolescenti. Tutti adorano il Natale, e non vedo l’ora che arrivi!

Avete già trovato il vostro smalto rosso? Avete dato un’occhiata a quelli che sono in vendita nelle profumerie? Ce ne sono davvero tantissimi, da quelli iconici e di fascia alta, a quelli più economici di fascia medio-bassa.

Lo smalto rosso, per me, è sempre stato sinonimo di eleganza.

Adoro questo colore sulle unghie, perché le fa apparire ordinate e anche ben curate. E’ un colore che da sempre mi accompagna, e che mi piace davvero tantissimo.

Per alcuni, il rosso è un colore volgare, specialmente sulle unghie e sulle labbra. Io, invece, trovo che per un periodo come quello natalizio, sia assolutamente d’effetto e adatto.

Infatti, il rosso è il colore per eccellenza del Natale, così come del giorno di Capodanno. Quante volte vi è capitato di indossare uno smalto rosso in queste due festività, o per l’intero periodo di festa? Beh.. Secondo me, spessissimo!

Dato che ci stiamo pian piano avvicinando alle festività natalizie, ho fatto per voi una selezione degli smalti rossi più belli di sempre. Quelli che si devono possedere e indossare almeno una volta nella vita. Insomma i classici smalti rossi per eccellenza.

Nelle profumerie, attualmente, ce ne sono davvero tantissimi. Oltre a quelli iconici e iper famosi, come ogni anno, ci sono anche quelli in edizione limitata.

Scopriamoli insieme.

- Russian Roulette #61 – Essie (12,90€)



- Rouge 999 – Dior (24,50€)



- Rouge Pop Art N°1 – Yves Saint Laurent (22,50€)



- Carmin Escarpin N°06 – Givenchy (21,50€)



- Poppy Red N°301 – Burberry (19,00€)



- Big Apple Red – O.P.I (13,90€)



- Splendor 850 – Limited Edition Dior (24,90€)



Tra tutti questi, avete trovato il rosso che fa per voi? Correte in profumeria, allora, e non fatevelo proprio scappare!