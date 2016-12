Smalti: tutti i rossi del Natale 2016

Una cosa è certa: nonostante la moda abbia portato in auge tutte le sfumature possibili di colore, per un’elegante manicure il rosso resta un classico indiscusso. E Dicembre, si sa, è il momento dell’anno in cui questo colore così grintoso e sensuale raggiunge il top della sua espressività!

Sulle unghie del Natale 2016, il rosso prende vita e dona vitalità in tutte le sfumature che lo caratterizzano: scarlatto, sanguigno, brillante, glitterato, ramato, in nuance mogano o bordeaux, fino all’iconico rouge noir.

Insomma: la manicure con smalto rosso è il vero e proprio must delle prossime giornate di festa! Unica differenza: la sfumatura di colore prediletta, lo stile con cui lo si indossa, la nail art che le più creative sceglieranno di sfoggiare.

Ecco allora una gallery con gli smalti delle nuove Collezioni Natalizie, incluse le proposte di stagione e alcuni grandi classici. Ma non solo: dai anche una sbirciatina ai rossi indossati dalle celeb e cogli qualche ispirazione se punti a una nail art natalizia.

Sfogliala subito e individua i tuoi preferiti! Del resto, che Natale sarebbe senza un glamorous red touch?