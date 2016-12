Gli smalti delle feste da avere assolutamente

Come ogni anno, Natale è il momento per sfoggiare unghie scintillanti. Le collezioni cambiano, le nuance anche, ma quel sottofondo cangiante dal cuore di glitter o di madreperla caratterizza da sempre gli smalti delle feste. E a noi piace sfoggiarli come se fosse un rito. Del resto, anche chi normalmente non bada molto alla manicure, quando arriva dicembre fissa un appuntamento in un nail salon.

Le unghie sfavillanti per Natale sono un must, e con l’oro e l’argento non sbagliate mai. A questi due evergreen, aggiungete le nuance di questa stagione invernale rivisitate in chiave ultra glamour, ovvero viola attraversato da sfumature silver, berry scuro, bronzo e rossi con punte di rame. Nella gallery le novità in edizione limitata per le Feste, tutti da collezionare.