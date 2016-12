Unghie sfaldate: rimedi e consigli made in Los Angeles

Una raccolta di consigli e rimedi per le unghie rovinate, tantissime idee utili e un prodotto miracoloso arrivato in nostro soccorso dall’altra parte del mondo. (leggi anche: Che problema hanno le tue unghie?)

Sei un amante della nail art? Non lasci respirare un attimo le tue unghie? Il tuo appuntamento dall’estetista per rinnovare il tuo semi-permanente è diventato un ossessione, vero? Credo che la causa delle tue unghie rovinate sia proprio questa ma non temere, anche io sono un’addicted dello smalto e delle unghie sane e ho trovato alcuni rimedi efficaci, senza rinunciare alla nail art!

Esistono tantissimi rimedi per le unghie sfaldate: dagli impacchi naturali, dai prodotti specifici alle creme rinforzanti, uno per ogni gusto.

Beh, ti dico la verità? Sono metodi efficaci ma privi di colore, durante questi trattamenti infatti non puoi utilizzare smalti e simili (un vero peccato!), ecco perchè sono andata alla ricerca di un trattamento efficace e colorato, che non mi privasse della mia nail art.

Arriva da Los Angeles, è sbarcato in Italia ed è una vera bomba!

Sto parlando di ORLY, un brand americano che ha da poco inserito tra i suoi prodotti must (e utilizzati da tutte le star di Hollywood) il trattamento + colore.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel campo delle unghie e della loro cura. Questo prodotto combina nutrimento, idratazione e colore in un solo prodotto creando il primo Trattamento + Colore professionale: ORLY® BREATHABLETM.

Si tratta di uno dei rimedi contro le unghie sfaldate perfetto per chi, come me, non sa rinunciare alla nail art ma, allo stesso tempo, ha bisogno di prendersi una pausa da smalti e trattamenti troppo aggressivi per le unghie.

La linea BREATHABLE™ include 18 nuance longlasting e brillanti, facili e veloci da applicare, grazie ai pennelli Genius Brush™ con 600 setole per un risultato di alta precisione. Bastano solo due passate di colore e le unghie si trasformano all’istante, mentre nel lungo termine diventano più forti, a prova di scheggiature e sfaldature.

Ph. Yuri Cattaneo