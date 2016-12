Unghie natalizie fai da te: 5 idee adorabili e super easy! Che c’è di meglio di una nail art natalizia per entrare completamente nel mood delle feste? Se volete realizzare delle unghie natalizie fai da te, ecco ben 5 idee da copiare e da cui prendere ispirazione adatte anche alle mani meno esperte.Unghie natalizie fai da te super easy? Ecco ben cinque idee a cui ispirare la tua nail art ispirata al Natale!

CANDY NAILS: avete presente quei bellissimi dolcetti natalizi dall’aspetto super delizioso? Perché non prendere spunto e realizzare delle unghie natalizie ispirate? Anche questa idea è semplicissima da realizzare e non vi serviranno altro che due colori: un bianco panna e un rosso brillante ad effetto glitter.

FRENCH NATALIZIA: se desideri una nail art glamour ma molto semplice e raffinata allo stesso tempo, l’idea migliore è puntare su una bella french…ma in versione natalizia! Qui potere dare sfogo alla vostra fantasia, che sia una french rossa o bianca classica con qualche decorazione ispirata al Natale, il risultato sarà irresistibile.

SNOWFLAKE: se vi sembra una missione impossible realizzarle, vi sbagliate di grosso! Gli ingredienti per una buona riuscita dei vostri fiocchi di neve? Solamente uno stuzzicadenti e giusto un po di pratica. Una volta presa la mano, potrete realizzare mille versioni diverse.

MAKE IT SIMPLE: un’idea ricercata e d’effetto seppur semplice? Prova con una nail art a contrasto. Scegli una nuances natalizia da applicare su tutte le unghie meno che su una: su questa, utilizzate un colore a contrasto e non abbiate paura di abbondare di glitterato e brillantini.

ALBERO DI NATALE: dopo aver steso una base rossa sull’unghia, utilizza uno scotch per realizzare la sagoma di un albero di natale, riempi gli spazi vuoti con uno smalto argentato et voilà! Quali unghie più natalizie di un albero di natale direttamente sulla vostra unghia?