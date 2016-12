Feste in arrivo: è ora di pensare alle tue unghie

Il Natale è dietro l’angolo e tu sei alla ricerca dell’outfit perfetto: dal look per il pranzo con i parenti al trucco per la serata al karaoke passando per l’acconciatura che duri tutti il giorno ma… hai pensato alle unghie? Hai pensato ai colori perfetti e alle decorazioni per far risaltare le tue mani?

Niente paura, si tratta di dettagli che possono essere dimenticati, l’importante è correre ai ripari! Vuoi un consiglio? Gli ingredienti segreti sono: Christmas nails e amore, questo è il mix indissolubile per ottenere la nail art natalizia perfetta da mostrare a tutti.

Bene, ora veniamo al sodo! Qui ti avevo mostrato una gallery di nail art natalizie ma non è abbastanza! Oggi vedremo insieme tantissime altre idee per le tue unghie a natale e ti svelerò qualche trucco super utile.

Prima di tutto definisci che tipologia di nail art vuoi e prepara l’occorrente. Ti servirà sicuramente una buona base, ti consiglio un mix tra smalto e semipermanente che puoi tranquillamente fare a casa: si chiama Persistance di Estrosa ed è perfetto. Ci sono tantissimi colori: dal nero al nude, dal rosso al verde, troverai sicuramente quello giusto per te.

Ora che hai la base è tempo di pensare alle decorazioni, giusto? Tutto ciò che ti serve è uno strumenti per realizzare punti per la nail art (da Essence lo trovi ad un prezzo mini) e uno smalto compatto (quelli proposti da Kiko, i più economici, sono perfetti per questo tipo di decorazioni).

Alt! Prima di darti alla nail art hai dato una forma all’unghia? Per questa tipologia di decorazioni le più adatte sono le unghie a mandorla e qui trovi un tutorial per realizzarle in pochi secondi.

Beh, che ne dici, passiamo ai fatti? Ecco qualche idea per le tue unghie natale.

Lo so, sono davvero pochissime e tu hai bisogno di una gallery con più idee, giusto? Niente paura qui trovi una gallery di unghie natalizie e qui una gallery di unghie invernali, ce ne sono migliaia sono sicura che troverai quella per te!

Ti aspetto sul mio profilo instagram @alicecerea con tantissimi consigli e inspirations per le tue unghie.

Alla prossima!