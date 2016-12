E’ iniziato da un po’ il count-down al Natale… e alzi la mano chi non sta già meditando cosa indossare, come truccarsi, quale smalto o nail-art scegliere per la festa più bella dell’anno.

Colori smalti di tendenza per Natale e Capodanno: vale la pena comprarli perchè li userete, almeno fino a primavera… e inoltre sono dei must-have che non possono non mancare nel vostro beauty!

Idea regalo: perchè non abbinate a uno di questi smalti (reperibili in tutte le profumerie) un buono per una nail-art dall’estetista? La vostra amica amante delle unghie sarà contentissima!

Oppure per un pensiero low-cost ma di effetto potete pensare al Super Shine Kit di Rimmel London con 3 smalti 60’’ Super Shine in 3 colorazioni sempre utili: 740 Trasparente, 315 Red Queen of Tarts e 335 Fucsia Gimme some of that. Il tutto racchiuso in una graziosa pochette rossa impreziosita da piccoli pois dorati e l’iconica coroncina Rimmel

Ma quali sono i colori smalti di tendenza per Natale e Capodanno?

Rosso: intramontabile, immancabile, sempre chic in ogni momento dell’anno, è il colore re della palette natalizia. Da sempre. Se volete qualcosa di diverso dell’unghia laccata rossa, che potete realizzare anche da voi a casa, spolverate di glitter o arricchite con paillettes, magari abbinate al colore del make-up o del vostro outfit natalizio.

Risultato garantito: con il rosso non si sbaglia mai. E lo sanno anche le case cosmetiche che in ogni limited edition natalizia ci regalano un rosso speciale…

Dall’alto: unghie finte di Elegant Touch, Dolce & Gabbana Essence Of Holidays Collection Intense Nail Lacquer colore 627 Dora, essie Nail Varnish colore Ole Caliente, OPI Nail Lacquer colore The Thrill Of Brazil, Kiko Smart Nail Lacquer colore 11 Fire Red, Chanel Le Vernis Longwear Nail Colour colore Pirate, Tom Ford Beauty Nail Lacquer colore Ginger Fire, Dior Vernis Gel-Shine & Long-Wear Nail Lacquer colore 954 Red Glove, NARS Never Tamed Nail Polish – Never Tamed

Oro: oro glitterato, intramontabile. Da avere e da combinare con il rosso, illumina la vostra manicure. Più moderno e attuale in versione metallizzata o a specchio, più difficile da ricreare in casa.

Dall’alto: Essie Winter Collection 2016 Nail Colour 441 Getting Groovy, Essie Good As Gold Mirror Metallic Nail Color, Burberry Runway Nails Nail Polish colore Gold Glitter 451, Yves Saint Laurent La Laque Couture, Sparkle Clash Collection colore Gold Clash, OPI Alice Through The Looking Glass Nail Polish, Lancôme Vernis In Love Nail Polish colore 550 Illuminations, Deborah Lippmann Women’s Luxe Chrome Color colore Gold, Isadora Wonder Nail colore Vintage Gold

Argento: vale un po’ il discorso dell’oro. A mio avviso però uno smalto con micro-glitter argento è forse più utilizzabile in altre occasioni durante l’anno rispetto all’oro… che ne dite? Anche per l’argento la versione a specchio è attualissima… ma un po’ complicata se amate il fai-da-te…

Dall’alto: essie Nail Polish colore Encrusted, Burberry Beauty Nail Polish colore Silver Glitter No.453, Yves Saint Laurent La Laque Couture, Sparkle Clash Collection colore Silver Clash, Lane Bryant All That Glitters nail lacquer, Armani Women’s Nail Lacquer colore 702 Kaleidoscope, Opi Nail Lacquer Nail Polish colore I Drive A Supernova, Nails inc The Reflectors Nail Polish colore Kings Cross Road

Glitter: che Natale è senza glitter? Che siano top coat glitterosi, mega o micro… l’importante è BRILLARE!

I brand che hanno glitter non banali a cui fare riferimento sono sicuramente Deborah Lippmann, Karizma London, ma anche il low-cost e facilmente reperibile Essence.

Degni di menzione sicuramente la collezione festiva di essie e Formula X (attualmente in promo) e Ciatè, di fascia media e reperibili online o da Sephora.