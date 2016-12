Nails: colori trend di questo Autunno/Inverno 2016

Come ogni anno con l’arrivo della stagione fredda, i trend moda cambiano e con essi anche i colori della nostra manicure, quindi via colori fluo e benvenuti colori dai toni caldi.

Per le donne, la manicure rappresenta il primo biglietto da visita, quindi avere le mani in ordine e ben curate è sempre molto importante. Ma quali sono i colori trend di questo Autunno/Inverno 2016? Ecco quindi alcuni trend da seguire per la stagione.

Toni Bosco: non possono mancare i colori ispirati ai toni del bosco, sono sempre la scelta migliore per il periodo invernale e nella collezione Essie sono presenti quattro dei colori must have dell’inverno:

Stylenimics 232, un verde bosco estremamente versatile, Luxedo 48 un’intramontabile prugna ideale per una serata glamour, Thingh high 52 un rosso scuro e super sexy e infine Chubby Cheeks 70, un delicatissimo color corallo freddo.

Effetto Shimmer: questo autunno le unghie ritornano a brillare con smalti cangianti ed effetti multicolor, la tendenza ideale per chi vuole dare un tocco brillante alle proprie mani. Nella nuova collezione Smart Nail Lacquer di Kiko Milano spiccano: Oro Freddo 34, Argento 43 e Verde Pavone 32. Il classico intramontabile, il super cool e il sofisticato. Tre smalti shimmer dall’effetto super cool ad asciugatura rapida.

Toni nude: con i nude non si sbaglia mai! Sono perfetti e di tendenza in ogni stagione, occasione e outfit. I nude di tendenza per questo Autunno/Inverno 2016 li propone Diego dalla Palma, tre nuance dal sottotono rosa, molto delicati e raffinati per un look più romantico e chic, da abbinare magari ad una accent nail art o con una finitura matt.

Effetto gel: ed infine ma non per importanza, per le amanti del gel, Bottega Verde propone i nuovi Smalti Gel Shine in 15 colorazioni che regalano alle nostre unghia un’eccezionale finish gel glossato dall’effetto super brillante. Inoltre con il loro maxi pennello sono semplicissimi da applicare in una sola semplice passata! I colori disponibili sono: Paillettes rosa, Perla, Rosa Vintage, Rosa Velluto, Malva, Lilla Perla, Crema di Cioccolato, Lampone, Marsala, Porpora, Rosso Vivo, Rame, Ebano, Grigio Mistero, Notte Stellata.

Non ci resta quindi che augurare alle nostre mani una coloratissima stagione.

Veronica Giuffrida