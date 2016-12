Unghie natalizie 2016

Eccoci quasi giunti alle festività natalizie di quest’anno, e dopo aver scovato la giusta pettinatura e il trucco più adatto a voi, ora non resta che decorare per bene le nostre unghie in casa e in modalità low cost!

Sappiamo bene che c’è chi opta per nail art semplici e magari eleganti e chi invece le preferisce particolari e vivaci. Per questo Natale i trend che andranno saranno per tutti i gusti!

Ci saranno manicure basic con giusto qualche disegno di riferimento a babbo natale o fiocchi di neve. E perchè non renderli più originali magari usando dei veri e propri stickers a gioiello in 3D…molto d’effetto!

Molto carina questa manicure che riprende la stagione invernare riportando la texture dei caldi maglioni a trecce.

Per chi ama i brillantini, gradirà smalti shimmer o più metallizzati con i colori must del momento: dall’oro all’argento o dal blu al nero. Da usare su unghie alternate o solo sul pollice magari ad effetto ombrè oppure sull’anulare.

Come non sfoggiare lo smalto must su tutte le gradazioni del rosso da quello satinato a quello laccato. Può essere arricchito da disegni sul color oro o sul bianco. Molto particolare questo alberello in color bianco su base trasparente e french rossa glitterata.

Oppure queste unghiette rosse metallizzate con micro disegni di forme ad alberello in color oro. Altrimenti dei punti luce e fiocchi di neve bianco candido.

Molto trendy saranno le unghie fatte con fiocchi di neve bianchi a sfondo azzurro o trasparente o blu notte.