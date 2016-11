Unghie metallizzate per quest’inverno!

Abbiamo visto il finish metallizzato passare dalle labbra, agli ombretti usati per illuminare lo sguardo, e di certo non è un trend che non può non passare anche per le nostre unghie. Ma vediamo bene quali tonalità sono da preferire ad altre.

In quest’inverno 2017, noteremo spesso unghie metallizzate con un bellissimo effetto luminoso specie con i colori must del periodo; vale a dire quelli che richiamano già i colori delle decorazioni natalizie: oro, argento e bronzo.

Ma non solo, altre tonalità di smalti che andranno molto saranno quelle che avranno un netto richiamo ai colori dell’autunno e delle foglie che cadono, come ad esempio il giallo ocra, l’arancione il rosso ma anche il viola, il verde scuro fino ad arrivare al nero. Tonalità in pratica che abbiamo già incontrato e parlato per ciò che riguarda il trend dei trucchi occhi.

Se non volete scostarvi troppo dal vostro stile più bon-ton o comunque raffinato, ma non volete al contempo rinunciare ad un’effetto shining, usate pure colorazioni pastello come il rosa purché il risultato sia brillante e luminoso per un tocco glam!

Non dimenticate un trend già visto precedentemente che non smette di lasciare traccia, sto parlando di quegli smalti ad effetto specchio tanto chic quanto popolari. Facilmente sostituibili anche da stickers con il medesimo finish e resistenti anche per settimane!

Molto simpatico è quello di mescolare i due trend quindi creare una french ”specchiata” su una base di smalto leggermente metallizzata oppure in reverse quindi creando la stessa lunetta a specchio nella parte opposta dell’unghia più protesa verso l’attaccatura delle dita. O ancora potete sbizzarritevi con le colorazioni di più smalti magari delle nuances top del periodo alternandole tra un’unghia e l’altra.

A voi piace questo trend? o preferite quello dall’effetto totalmente opaco?