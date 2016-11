Unghie natalizie fai da te

State già pensando a come vorreste che fossero le vostre unghie per le feste? La città inizia ad accendersi di lucine colorate e l’aria a profumare di cannella e biscotti… è davvero arrivato il momento di concedersi qualche stravaganza da vere Christmas addicted: maglioni natalizi, cappelli divertenti per prendersi un po’ in giro e, ovviamente, unghie natalizie, immancabili per entrare a pieno ritmo in questo periodo e respirare la magica aria di natale.

Ho scovato per voi le nail art chirstmas inspired più belle e cool di questo inverno. Pronte per iniziare? Ecco le migliori 5!

1. Un bacio sotto al vischio

Una nail art di grande effetto e allo stesso tempo piuttosto semplice. L’ha realizzata in maniera impeccabile Paulina’s Passion, ma sono certa che saprete replicarla benissimo anche voi: un po’ di manualità, la giusta dose di pazienza e si parte.

STEP 1: Iniziate stendendo su tutte le unghie una base di colore bianco gesso.

STEP 2: Su pollice, indice e mignolo passate uno strato di smalto trasparente con pigmenti glitter d’oro.

STEP 3: Su anulare e medio realizzate due foglie di agrifoglio con lo smalto verde e le bacche con quello rosso. Per farlo utilizzate un dotter: posizionate una sfera di colore con la punta grande, e poi, con quella più sottile allungate il colore fino a creare le punte dell’agrifoglio.

2. Lady Christmas

Natale sì, ma la vostra manicure deve sempre avere colori delicati? Allora questa è la nail art natalizia che fa per voi: semplice, discreta e raffinata.

STEP 1: Stendi uno strato di nail aquarel color malva su tutte le unghie, eccetto una.

STEP 2: applica sull’anulare uno smalto silver dal finish glitterato.

STEP 3: Utilizzando uno smalto bianco e un pennellino per nail art realizza su un lato dell’unghia un fiocco di neve (non importa che sia preciso e dettagliato, va benissimo qualcosa di stilizzato e minimal). E il gioco è fatto!

3. Regali inaspettati

Questa nail art realizzata da Marine LP è perfetta da sfoggiare per un party natalizio super cool, ma vi avviso, la sua realizzazione potrebbe essere un po’ insidiosa. Pronte a mettervi alla prova?

STEP 1: Su pollice, indice e mignolo stendi uno smalto total black ultra shining.

Arriva la parte difficile!

STEP 2: Sulle restanti due unghie, applicate due nail patch, meglio se nei toni del bianco e argento.

STEP 3: A questo punto ritagliate piccole striscioline di filo di lana nero che applicherete sulle unghie come un nastro chiudi pacco, aiutandovi con colla specifica per nail art.

STEP 4: Concludete la vostra manicure con un delizioso fiocco in filo di lana. In alternativa, se avete un’ottima manualità, disegnatelo con il dotter e uno smalto nero.

4. Rockin’ around Christmas Tree!

Tra regali, intense giornate di lavoro e decorazioni non avete tanto tempo da dedicare alla vostra manicure? Provate questa: semplicissima e da realizzare in pochi minuti.

STEP 1: Stendete uno smalto verde foresta su tutte le unghie.

STEP 2: su una o più unghie -a vostro piacimento- utilizzando uno smalto oro e argento, realizzate con un dottor tante piccole sfere fino a formare un mini albero di natale.

STEP 3: Concludete applicando in cima al vostro albero uno strass: potete scegliere una stellina, o un cuore o anche un semplice glitter colorato.

5. Let it snow

Che Natale sarebbe senza un po’ di candida e soffice neve? Ma se anche voi non siete così fortunate da poter trascorrere un White Christmas, allora concedetevi almeno una manicure innevata!

STEP 1: Applicate su 4 unghie uno smalto rosso intenso.

STEP 2: Solamente su un’unghia stendete uno smalto luccicante: bianchi glitter super luminosi.

STEP 3: Scegliete un’unghia e applicate stickers come questi che riproducono i fiocchi di neve.

Adesso… non vi resta che scegliere!