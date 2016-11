Nail contouring: ecco come fare per allungare le unghie!

Prima viso, zigomi e fronte, poi pancia, gambe e decolletè. Era solo questione di tempo prima che il tanto amato- quanto complicatissimo- contouring arrivasse a colpire di nuovo.

Il contouring, quasi immancabile nella nostra beauty routine, torna di gran tendenza, questa volta sulle unghie, ma si fa semplice e ultra pratico, replicabile e addirittura divertente. Insomma non vi resta che provare la nuovissima frontiera del NAIL CONTOURING!

L’ideatrice della nuova moda per le unghie è stata la nail artist e manicurist Jin Soon Choi che ha deciso di rispolverare una vecchia abitudine: «questa, in realtà, è una tecnica che ho cominciato a utilizzare quando era giovane. Ero piccola e con le mie amiche non applicavo lo smalto su tutta l’unghia ma facevo solo una striscia al centro per darle un aspetto più allungato».

Dopo averlo ricreato per per Vera Wang in occasione dell’ultima New York Fashion Week, questa nail art si è definitivamente affermata come manicure più cool di stagione: per un look minimal e super chic e per regalare alle unghie un favoloso effetto allungante.

Replicarlo è davvero semplicissimo, ecco i quattro passaggi per sfoggiare un perfetto nail contouring:

1) Stendete un velo di base perché la manicure abbia una tenuta migliore e più duratura.

2) Scegliete un colore e stendetene una passate leggerissima su tutta l’unghia

3) Ora create con lo stesso colore una linea più scura al centro

4) Completate, fissando con un top coat ultra shine oppure mat per un effetto ultra moderno.

Una volta diventate pratiche potrete realizzare tantissime combinazioni di colori. Pronte a provare?