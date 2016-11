Tutte, o quasi, sappiamo fare il contouring per assottigliare e illuminare i lineamenti del viso: abbiamo poi chiesto al parrucchiere anche l’hair contouring per ottenere un gioco di volumi sui capelli e sfoggiare chiome corpose, ed ora possiamo chiedere all’estetista di applicare lo smalto con la tecnica dei nail contouring, per avere mani che risultino subito più affusolate e lunghe (un po’ come quelle dei pianisti). Una tecnica semplice quanto efficace che, a dire il vero, possiamo provare a replicare a casa, a patto di avere una mano davvero ferma.

Il revival dello stile delle nonne

Il nail contouring è oggi considerato un vezzo da passerella e da social network, come spesso accade con le nuove tendenze. Eppure fino a qualche decennio fa le nostre nonne, se applicavano lo smalto, lo mettevano sottile e al centro dell’unghia: un modo molto semplice per ottenere mani che sembrano più lunghe in pochi minuti, giusto il tempo di far asciugare lo smalto. A rendere di nuovo famoso questo stile è la nail artist Jin Soon Chi, coreana di nascita e newyorkese d’adozione. Una tecnica, ha ammesso la stessa manicurist, che ha usato spesso in gioventù con le amiche e che ha voluto riproporre in questa stagione.

Nail contouring edizione 2016

Abbiamo capito che questa soluzione estetica non è un’invenzione del nuovo millennio. Poco importa se è efficace! La peculiarità, rispetto al nail contouring di qualche decennio fa, è quella di non essere legati necessariamente all’uso di una base trasparente e poi dello smalto rosso da stendere al centro dell’unghia. Al contrario, osare con colori e finish diversi è quanto di più attuale si possa fare. Questo vuol dire che, per la base, si può usare la classica trasparente ma anche il rosa chiaro, il cipria e tutta la gamma dei nude. Per il colore, da porre al centro dell’unghia, sono molto interessanti gli smalti metallizzati nelle tonalità del nero, del grigio oppure del blu, così come i colori dal finish satinato: un esempio? Il rosso o il verde scuro.

Prima di procedere al nail contouring occorre fare una cosa: la manicure. Rimuovere le cuticole, dare una forma a C alle unghie, levigarle, applicare della crema idratante sulla pelle, tutti step fondamentali per avere una mano bellissima.